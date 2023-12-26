Военкор назвал атаки на Россию военными операциями Запада Поддубный: атаки на Россию являются военными операциями западных стран против РФ

Фото: МО Украины

Комбинированные атаки на Россию являются военными операциями Запада, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. Он объяснил, что ВСУ используют военную технику западных стран, а удары на российские объекты планируются в США и Великобритании.

Я уже давно воспринимаю комбинированные атаки противника, цель которых — поразить объекты на нашей территории, которые находятся под охраной ПВО, как военные операции западных стран против России. Противник использует средства разведки НАТО, авиационные комплексы наведения Запада, крылатые ракеты. Планируют такие удары британцы и американцы, наносят руками киевского режима, — написал военкор.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке ВСУ на Феодосию. Он заявил, что территория порта оцеплена, на месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены, сообщил он.

Позднее в Минобороны РФ рассказали, что из-за взрыва большой десантный военный корабль «Новочеркасск» получил повреждения. В ведомстве пояснили, что украинские ВВС атаковали порт с помощью авиационных управляемых ракет. В ходе противовоздушного боя в районе населенного пункта Жовтень были уничтожены два украинских фронтовых бомбардировщика Су-24, осуществивших пуск ракет по Феодосии.