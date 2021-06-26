Массовая драка в Казани попала на видео

В Казани в ночь на воскресенье произошла массовая драка с участием 10–15 человек. Потасовка попала на видео. Несмотря на то что никто не подавал заявлений, а также не обращался за медицинской помощью, драка заинтересовала полицию. В управлении МВД России по городу устанавливают обстоятельства конфликта, передаёт РИА Новости.

Драка произошла в ночь на 27 июня в Казани на перекрёстке улиц Габдуллы Тукая и Галиаскара Камала. Между молодыми людьми произошёл конфликт, который перерос в массовую драку. Видео, снятое очевидцем, сразу разлетелось по социальным сетям.

Прибывшая на место инцидента полиция доставила большую часть участников конфликта в участок. В настоящий момент причины устанавливаются. Отмечается, что по окончании всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что на комика из «Стендап-Клуба № 1» Идрака Мирзализаде напали в центре Москвы за вырванную из контекста шутку. Противники посчитали юмориста русофобом и заявили, что он оскорбляет русский народ. О произошедшем комик рассказал в своих социальных сетях.