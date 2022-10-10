Mash: в воздухе над Джанкоем взорвалась ракета

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Mash на волне» сообщает, что в воздухе над городом Джанкой в Крыму взорвалась ракета. Отмечается, что пострадала 11-летняя девочка. Ребенка ранило осколками стекла, которое выбило от разрыва ракеты в частном доме. Официальные лица данную информацию не комментировали.

Это произошло в районе улицы Садовой, недалеко от восьмой школы. Взрывной волной от разрыва ракеты в доме вынесло стекла, стены тоже рухнули. Осколками ранило ребенка в плечо, — передает канал.

22 сентября жители города рассказали об упавшем беспилотнике. Инцидент случился в 06:30 утра возле входа в продуктовый магазин «Гастролэнд» на улице Нестерова, 31.

21 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ранее прогремевший в море взрыв раздался после уничтожения водоплавающего беспилотного аппарата. До этого местные жители в социальных сетях сообщали об услышанном сильном хлопке и звуках пролетающего самолета.