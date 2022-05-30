Mash: в КЧР чиновница Минобразования заставляла детей раздеваться перед ОГЭ

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Карачаево-Черкесии чиновница из Минобразования заставляла школьников снимать одежду перед сдачей ОГЭ, передаёт Telegram-канал Mash. Таким образом она пыталась забрать у детей телефоны и шпаргалки. В прокуратуре КЧР проверяют данную информацию.

В нашем классе полезла, расстегнула ему [мальчику] ремень. Ребенок ее оттолкнул. Ширинку заставила расстегнуть. Показывай, говорит, что у тебя там пикает, — рассказала свидетельница инцидента.

Женщина также отметила, что дети сдали накануне экзамена смартфоны, однако металлоискатели всё равно на что-то реагировали. Ошибка в работе сканера смутила проверяющую настолько, что она заставляла выпускниц поднимать юбки, снимать бюстгальтеры, а выпускников — расстёгивать рубашки. Заплаканные и испуганные ученики выбегали на улицу и отказывались сдавать экзамен.

На место приехала министр образования КЧР Инна Кравченко, которая помогла ребятам попасть на экзамен.

Родители пострадавших школьников обратились в мэрию и прокуратуру. Какое наказание ждёт «ответственную» чиновницу, пока неизвестно.

Ранее жительница Новосибирска обвинила учителей одной из школ в травле сына. По словам женщины, она не сдала деньги в фонд класса, после чего преподаватели начали придираться к ученику и вынудили его уйти из учебного заведения.