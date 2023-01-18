Mash: спецназ застрелил cбежавшего из военной части срочника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что сбежавший из военной части вооруженный срочник Дмитрий П. застрелен спецназом в Липецкой области. По предварительной информации, приведенной каналом, мирные жители не пострадали. В Минобороны эту информацию не прокомментировали.

Сбежавший из военной части вооруженный срочник <...> застрелен спецназом в Липецкой области, — сказано в сообщении.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что сбежавший срочник попал на камеры наблюдения. По данным канала, мужчина был замечен на одной из автобусных остановок в Воронеже. Эту информацию Минобороны также не комментировало.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Воронежской и Липецкой областях разыскивают дезертира, сбежавшего с оружием из зоны СВО. По данным канала, 31-летний Дмитрий П. имел при себе автомат с пятью магазинами и несколько гранат.

Telegram-канал Shot уточнил, что мужчина самовольно покинул расположение полка 13 января. По данным канала, накануне дезертира заметили в Воронеже, но задержать не успели. Telegram-канал Mash уточнил, что в Воронеже дезертир мог навещать мать и мог направляться в село Новоуглянка Усманского района Липецкой области, где находится его дом.