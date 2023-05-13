Mash: экипаж разбившегося в Брянской области Су-34 погиб

Фото: Министерство обороны РФ

Telegram-канал Mash сообщил, что экипаж истребителя Су-34, упавшего в деревне Истровка под Стародубом, погиб. По данным канала, пилот и штурман не смогли катапультироваться, их тела уже найдены. На месте крушения работают спецслужбы, территория оцеплена.

Экипаж Су-34, который упал в деревне Истровка под Стародубом, погиб. Пилот и штурман не смогли катапультироваться, — пишет канал.

В этот же день в Брянской области в Клинцах упал вертолет Ми-8, двое членов экипажа погибли. Источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что причиной крушения, по предварительным данным, стало возгорание двигателя.

Telegram-канала Baza сообщил, что в Брянской области введен план «Перехват», в регионе разыскивают диверсантов, которые могут быть причастны к падению вертолета Ми-8 и самолета Су-34. Оба летательных аппарата могли быть сбиты с территории России. Канал «Осторожно, новости» в свою очередь заявил, что план «Перехват» введен не был.

12 мая в Крыму потерпел крушение военный вертолет Ми-28. В результате двое пилотов погибли. Минобороны РФ сообщало, что борт выполнял плановый учебно-тренировочный полет.