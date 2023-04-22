Маршрутка с пассажирами перевернулась в Челябинске

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В Челябинске напротив дома 70в по Комсомольскому проспекту маршрутка врезалась в легковой автомобиль и перевернулась, сообщили РИА Новости в пресс-службе УГИБДД России по городу. В результате ДТП пострадали шесть человек, медицинская помощь им была оказана на месте.

Водитель маршрутного автобуса, мужчина 1992 года рождения, двигаясь по Комсомольскому проспекту, на пересечении с улицей Солнечной совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi (водитель, мужчина 1986 года рождения), двигавшимся по улице Солнечной. В результате чего произошло опрокидывание маршрутного автобуса, — говорится в сообщении.

22 апреля в Дюртюлинском районе Башкирии около села Новобиктово пассажирский автобус Peugeot столкнулся с автомобилем Mazda. В результате ДТП один человек погиб и 11 были доставлены в больницу.

17 апреля по меньшей мере восемь человек пострадали в массовом ДТП с участием грузовика на севере Санкт-Петербурга. Грузовик вылетел на полосу встречного движения, а затем на тротуар, перед этим протаранив несколько машин. Сообщалось, что столкнулись 11 автомобилей.

Ранее один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с автобусом под Новосибирском. Всего в салоне находились 47 пассажиров. По предварительным данным, авария могла произойти из-за выезда автобуса на полосу встречного движения. В Минздраве сообщали, что среди пострадавших — двое детей. Все травмированные были доставлены в Ордынскую ЦРБ.