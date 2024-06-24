«Любили выпить»: раскрыты подробности гибели подростков в ДТП под Пензой Источник NEWS.ru: у погибшего в ДТП под Пензой подростка не было прав

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Подростки, погибшие в ДТП в Пензенской области, любили выпить и отдохнуть, рассказала NEWS.ru знакомая погибшего водителя. Собеседница издания подчеркнула, что у молодого человека, севшего за руль, даже не было прав. Девушка предположила, что подростки могли взять машину родителей одного из них, поскольку были пьяны.

Это была машина его родителей, у самого парня даже прав не было. Они со школы дружат всей компанией, постоянно гуляли очень громко. Любили выпить, отдохнуть, учились вроде нормально. Наверное, в этот раз тоже были пьяные в машине. Сейчас семьи готовятся к похоронам, очень жалко, совсем молодые, — рассказала собеседница издания.

Смертельное ДТП в Пензенской области произошло 23 июня. По информации УГИБДД УМВД России по региону, в результате аварии погибли четыре человека. Согласно предварительным данным, молодой человек не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет с последующим наездом на дерево.

В Санкт-Петербурге ранее местного жителя сбила фура, когда он остановился на трассе и вышел из машины. От полученных травм он умер на месте. Мужчина хотел проверить автомобиль из-за некой поломки. Инцидент произошел на 134-м километре внешнего кольца КАД. Полиция проводит проверку.