Петербуржец остановил машину из-за поломки и погиб В Петербурге мужчина остановил машину из-за поломки и погиб под колесами фуры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге местного жителя сбила фура, когда он остановился на трассе и вышел из машины, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти. От полученных травм он умер на месте. По данным ведомства, мужчина хотел проверить автомобиль из-за некой поломки. Инцидент произошел на 134-м километре внешнего кольца КАД. Полиция проводит проверку.

23 июня около 04:00 на 134-м километре Невской стороны ФСАД КЗС в Кронштадтском районе Петербурга фура сбила 32-летнего водителя, который вышел из легкового автомобиля из-за возникшей поломки. Мужчина погиб на месте, — сказано в сообщении.

Недавно в Анапском районе Краснодарского края водитель, лишенный права управления, сбил женщину с годовалым ребенком на руках, которая переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавших доставили в реанимацию с тяжелыми травмами.

Ранее смертельная авария произошла на Лахтинском проспекте в Санкт-Петербурге. Автомобиль Audi A4 вылетел с проезжей части, врезался в столб и загорелся. Трое пассажиров немецкой иномарки погибли — их выбросило из салона, водителя в тяжелом состоянии госпитализировали. По предварительным данным, он не справился с управлением.