Водитель без прав сбил женщину с младенцем под Анапой ГУ МВД: водитель сбил женщину с годовалым ребенком в хуторе Торусин под Анапой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водитель отечественного автомобиля без права на управления сбил женщину с годовалым ребенком на руках, которая переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе в Анапском районе, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Пострадавшие находятся с тяжелыми травмами в реанимации.

С тяжелыми травмами пострадавшие госпитализированы, находятся в реанимации. Все обстоятельства ДТП выясняются. Известно, что водитель был трезвым (согласно акта освидетельствования), однако в 2022 году его лишили права управления, — заметили в ведомстве.

Ранее четыре человека погибли в результате столкновения легковушки с грузовиком на федеральной автодороге в Красноярском крае. Уточняется, что машина въехала в транспортное средство марки «ГАЗ» под управлением 61-летнего мужчины, он и еще двое человек получили травмы.

Ранее смертельное ДТП произошло на Лахтинском проспекте в Санкт-Петербурге. Автомобиль Audi A4 вылетел с проезжей части и врезался в столб. Трое пассажиров немецкой иномарки погибли — их выбросило из салона, водителя в тяжелом состоянии госпитализировали.

Кроме того, шесть человек получили травмы в результате столкновения автобуса и легковушки с прицепом в Тюменской области. Среди пострадавших есть несовершеннолетняя. По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу.