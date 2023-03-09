Липецкие власти успокоили жителей после сообщений о работе ПВО Власти Липецкой области опровергли сообщения о сработавших системах ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолеты Су-35С

Правительство Липецкой области опровергло сообщения о сработавших в регионе системах противовоздушной обороны, о чем сообщило в Telegram. Как рассказали власти, жители могли слышать пролетавшие над регионом самолеты и подумать, что начались обстрелы.

Сообщаем, что системы ПВО в Липецкой области не срабатывали. Все важные инфраструктурные объекты работают в штатном режиме. Следов падения на земле не обнаружено. Службы разбираются в причинах звуков, испугавших липчан. Предположительно, жители слышали пролетавшие над областью в южном направлении самолеты, — говорится в сообщении.

Также в правительстве Липецкой области подчеркнули, что 9 марта на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Ранее в Telegram-каналах Липецкой области сообщалось о громких звуках, похожих на взрывы. По словам местных жителей, они были слышны утром 9 марта.

До этого глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в небе над поселком Навля системой ПВО был сбит украинский беспилотник. По его словам, среди местных жителей пострадавших нет.