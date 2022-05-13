Ленобласть вызвалась разместить у себя памятник Освободителям Риги Памятник Освободителям Риги готовы поставить в Ивангороде Ленинградской области

Фото Виктор Лисицын/Global Look Press

Памятник Освободителям Риги, который распорядились демонтировать власти Латвии, могут перевезти в Ленинградскую область, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко. По его мнению, памятник можно разместить в Ивангороде у границы с Прибалтикой.

В отличие от большинства европейских политиканов мы хорошо помним уроки Второй мировой войны и цену победы над нацизмом. Мы помним историю, уважаем её героев и найдём достойное место размещения мемориала, — написал Дрозденко.

10 мая власти столицы Латвии распорядились сгрести тракторами цветы, возложенные 9 мая у памятника Освободителям Риги. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после этого заявила, что бульдозер стал символом «европейской демократии». Она добавила, что в некоторых странах Европы начинает утверждаться общественно-политический слой, отвергающий мнение части граждан и превращающий их в изгоев.

Рижская дума 13 мая одобрила снос памятника советским воинам в парке Победы. В ближайшее время должны начаться подготовительные работы по демонтажу монумента.