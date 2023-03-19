Полицейских заинтересовали цветные лавочки в детском саду Ставрополья Полиция Ставрополья проверит детский сад на пропаганду ЛГБТ из-за цветных скамеек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранительные органы Ставропольского края намерены проверить детский сад на пропаганду ЛГБТ после жалоб в отношении учреждения со стороны местного жителя, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». Скамейки дошкольного учреждения окрашены в цвета радуги.

По информации издания, в полицию обратился 65-летний житель города Ессентуки и пожаловался, что лавки в детском саду «Зоряночка» раскрашены в цвета радуги. Пенсионер счел это пропагандой ЛГБТ. Полицейские намерены провести проверку по данному заявлению.

Ранее Роскомнадзор запустил систему на основе искусственного интеллекта (ИИ) «Окулус», способную находить запрещенный контент на фото или видео, включая экстремизм, пропаганду ЛГБТ и порнографию. Представитель подведомственного РКН Главного радиочастотного центра рассказал «Ведомостям», что тестирование системы прошло в декабре 2022 года, а в январе 2023-го началась интеграция с другими инструментами мониторинга.

В январе журнал «Театр» сообщил, что один из крупнейших российских театральных фестивалей «Радуга» сменил название на «Международный театральный фестиваль Театра юных зрителей А. А. Брянцева». По словам Светланы Лаврецовой, такая инициатива последовала «на опережение», чтобы «не выглядеть теми, кто пропагандирует ЛГБТ». Сама руководитель фестиваля при этом считает, что ситуация с ассоциацией ЛГБТ и радуги «доходит до маразма».