Закон вынудил известный фестиваль Санкт-Петербурга сменить название Крупный в России фестиваль «Радуга» сменил название из-за закона об ЛГБТ

Фото: rainbowfest.spb.ru

Один из крупнейший российских театральных фестивалей — фестиваль «Радуга» — сменил название, теперь он именуется, как Международный Театральный Фестиваль Театра юных зрителей А.А. Брянцева и теперь под таким именем будет принимать заявки, передает журнал «Театр» со ссылкой на директора ТЮЗа и главу Фестиваля Светлану Лаврецову. По ее словами, руководство театра действовало «на опережение», чтобы не выглядеть теми, кто пропагандирует ЛГБТ.

Лаврецова считает, что ситуация с переименованием фестиваля «доходит до маразма». Он подчеркивает, что у театра есть своя история, и государство финансирует именно «Радугу», равно как и другие театры общаются с «Радугой».

Когда вышел закон о запрете пропаганды ЛГБТ, мы сразу задумались. Мы не хотим выглядеть теми, кто пропагандирует ЛГБТ, поэтому собирались нашей командой и решали, на опережение поменять название или временно его убрать. С одной стороны, мы наблюдаем, до какого маразма это доходит в окружающей реальности. С другой – это наш бренд, — сказала главрук ТЮЗа.

«Радуга» берет свое начало с февраля 2000 года. Ключевой целью фестиваля был поиск современной драматургии для молодежи, а также режиссеров, работающих с новыми театральными формами.

На фестиваль в разные годы приезжали театры из США, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Эстонии, Болгарии, Греции и многих других стран.

10 января в России возбудили первое уголовное дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ. Дело было заведено в отношении книжного издательства Popcorn books.

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