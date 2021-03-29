Кудрин назвал тройку регионов — лидеров по долгам

https://static.news.ru/photo/79f86046-90a0-11eb-9be6-96000091f725_660.jpg Фото: adm-saransk.ru

Российские регионы, вынужденные занимать деньги для финансирования своих текущих расходов, неизбежно приближаются к долговой пирамиде, заявил председатель Счётной палаты Алексей Кудрин. По его данным, в Мордовии, Хакасии и Удмуртии долг уже превышает 100% от доходов.

Если текущие расходы требуют заимствований, тогда этот долг непрерывно должен увеличиваться, и тогда мы шаг за шагом подойдём к пирамиде: будем заимствовать, чтобы покрыть предыдущие заимствования и ещё нарастить заимствования, — цитирует РИА Новости Кудрина.

На заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам он также отметил, что в 2020 году госдолг субъектов РФ вырос на 383 млрд рублей (18%), до 2,5 трлн рублей. Это максимальный уровень за последние 10 лет. Кудрин допустил, что долги можно объяснить пандемией, но, по его мнению, они требуют дополнительного внимания, чтобы в дальнейшем можно было бы «увидеть перспективу на снижение величины долга».

Проблема с высоким уровнем долговой нагрузки усугубляется рыночными заимствованиями для финансирования текущих расходов. Конечно, для обеспечения текущих расходов, по идее, мы не должны прибегать к рыночным заимствованиям — это означает, что у нас в модели что-то не так, — добавил Кудрин.

Он подчеркнул, что нужно различать нормальную модель «критического года», когда заёмщик в трудное время накопил большой долг и затем постепенно его отдаёт, и ненормальную — когда текущие расходы покрываются заимствованиями. Вторая, по его словам, неприемлема.

Как писал NEWS.ru, ещё в начале прошлого года аналитики спрогнозировали рост долгов субъектов РФ. Возможный дефицит объяснили необходимостью реализации нацпроектов. Падение цен на мировых рынках в первую очередь угрожало бюджетам регионов, которые в 2019 году стали дефицитными. На ситуацию влияет и коронавирус. В среднем долг, согласно прогнозу, должен увеличиться на 220 млрд рублей.

По итогам 2019 года наименьшая нагрузка приходилась на Севастополь и Сахалинскую область, где нет долгов. Далее идёт Москва, имеющая 1,2% к собственным доходам. Затем Тюменская (1,5%) и Ленинградская (2,2%) области. Хуже всего с долгами в Мордовии (211%), Хакасии (98%), Псковской (92%) и Костромской (90%) областях. Ещё в 33 регионах задолженность к собственным доходам варьируется от 50% до 90%.