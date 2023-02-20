Крымский мост закрыли из-за смертельной аварии В ДТП на Крымском мосту погибли трое человек, движение перекрыто

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Движение на Крымском мосту полностью приостановлено из-за столкновения трех автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По его словам, в результате трагедии погибли трое человек, еще один получил тяжелейшие ранения. На месте работают оперативные службы. Он уточнил, что раненый пассажир был извлечен из разбившегося автомобиля.

На Крымском мосту в сторону Керчи произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. Погибли три человека, еще один пострадал, его состояние уточняется. В настоящее время движение остановлено в обе стороны, — поделился собеседник агентства.

Мэр Керчи Святослав Брусаков подтвердил факт ДТП и отметил, что на восстановление движения по Крымскому мосту потребуется около полутора часов.

Накануне на 31 км автодороги Саранск — Сурское — Ульяновск возле села Большие Ремезенки в Мордовии столкнулись «Лада Ларгус» и грузовик. В результате ДТП погибли пять человек — водитель легковушки и четверо детей.

До этого в Москве на 60-м км Киевского шоссе произошла массовая авария с 10 машинами. Там столкнулись два грузовика и восемь легковушек. Из-за ДТП было перекрыто движение на двух полосах.