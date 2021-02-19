Крымский мост открыли для движения

https://static.news.ru/photo/640feb82-7340-11eb-ac4b-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Крымский мост вновь открыли для движения транспорта. Он работает в штатном режиме.

Ограничения для легковушек сняли в шесть утра в субботу, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления дорог «Тамань». Грузовикам разрешили движение на полчаса позже — в 06:30.

Покрытие трассы полностью очистили. Дорожные службы и сейчас продолжают обработку полотна материалами от гололедицы.

19 февраля администрация Республики Крым объявила о введении в нескольких регионах режима угрозы чрезвычайной ситуации в связи с обильными снегопадами. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов, писал NEWS.ru.

В МЧС сообщали жителям Крыма о сильном ветре и обильных снегопадах, появлялось сообщение о штормовом предупреждении.

К ликвидации сложившейся ситуации было привлечено более 194 человек и 60 единиц техники. Вдоль трассы готовы 14 пунктов временного размещения общей вместимостью 3300 человек. К развёртыванию готовы более 40 пунктов обогрева МЧС, рассказал глава Крыма Сергей Аксёнов.