Крымские учёные разрабатывают стройматериалы, поглощающие углекислый газ

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В Крыму разрабатывают стройматериалы, которые поглощают углекислый газ. Об этом сообщил доцент кафедры строительного инжиниринга и материаловедения Академии строительства и архитектуры КФУ Александр Бахтин.

Твердение осуществляется за счёт поглощения углекислого газа и преобразования его в нерастворимые соединения. В результате получается прочный каменный материал. Также в исходную сырьевую смесь вводятся наночастицы оксидов титана и вольфрама, способные поглощать фотоны солнечного света, — цитирует его «МК-Крым».

Учёный добавил, что строительные материалы будут разработаны на основе доломитового вяжущего карбонатного типа твердения. По мнению Бахтина, новый материал будет долговечным. Кроме того, он станет новым шагом на пути к «зелёной» экономике.

На проект был получен совместный грант Российского фонда фундаментальных исследований и Совета министров Республики Крым в размере 400 тысяч рублей на год. Исследования в той же области материаловедения проводятся учёными из Англии, США и Канады.

Как писал NEWS.ru, шесть кораблей норвежской судоходной компании Hurtigruten будут переведены на биотопливо к 2021 году. Организация уже заключила соответствующий контракт с предприятием Biokraft, производящим экологически чистое топливо. Производитель будет поставлять биогаз, состоящий из отходов рыбной и лесной промышленности. По его словам, другие компании используют дешёвую и вредную нефть, а их корабли будет двигать «сама природа». Соглашение стало самым крупным в мире, заявили его участники. Точная сумма неизвестна, однако речь идёт о десятках миллионов долларов.