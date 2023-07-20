Крымчанин нашел украинский дрон-камикадзе вблизи села Межводное

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель села Межводное в западной части Крыма обнаружил украинский ударный беспилотник, сообщает Telegram-канал Mash. Аппарат рухнул в нескольких километрах от населенного пункта незадолго до атаки на полигоне в Кировском районе.

По информации канала, инцидент произошел в ночь на среду, 19 июля. 55-летний местный житель обратился в экстренные службы после того, как услышал взрыв. Не дожидаясь специалистов, он сам отправился выяснять причины громкого звука. Вскоре он нашел обломки дрона-камикадзе. Вокруг аппарата рассыпались поражающие элементы.

Позднее на место падения дрона прибыли специалисты. Сейчас, как утверждает Mash, местные службы ждут взрывотехников, чтобы обезвредить находку.

Ранее в связи с ЧП на полигоне в Крыму региональные власти приняли решение об эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов — Кринички, Айвазовского, Абрикосовки и Приветного. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с прилегающих к военному объекту территорий вывезут порядка двух тысяч жителей.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предполагал, что пожар на военном полигоне устроили местные жители, завербованные Службой безопасности Украины. Позднее глава разведуправления Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что атаку организовали ВСУ. Данные о расположении объекта, по его словам, передали проживающие в Крыму граждане.