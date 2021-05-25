В Кремле отреагировали на фразу главы Коми «для вас я — Путин»

https://static.news.ru/photo/bed741f2-bd49-11eb-88c7-96000091f725_660.jpg Владимир Уйба Фото: rkomi.ru

В Кремле прокомментировали слова главы Коми Владимира Уйбы, который заявил, что для местных жителей он — президент Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков завил, что речь шла о распределении полномочий, пишет ТАСС.

Тут очевидно, что это вырвано из контекста и что губернатор как раз и говорил о том, что есть полномочия, есть ответственность у главы региона, любой глава региона должен этим руководствоваться и должен принимать решения, не кивая в сторону федерального центра каждый раз, — цитирует Пескова агентство.

Он добавил, что у главы Коми, видимо, «полно недоброжелателей». По словам Пескова, эти люди постоянно выдирают слова губернатора из контекста и «засоряют Интернет».

Накануне на встрече с жителями посёлка Мутный Материк Уйба заявил, что для них он президент. Так он отреагировал на слова о намерении граждан обратиться к главе государства с жалобой. «Да какой Путин? Для вас я — Путин. Какой Путин вам?» — сказал политик.

Ранее в администрации региона сообщили, что слова губернатора значат только то, что политик пытается разобраться с местными проблемами на уровне региона. И лишь потом, в случае неудачи, он пойдёт к президенту.