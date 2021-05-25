В Коми объяснили слова главы региона, который назвал себя Путиным

https://static.news.ru/photo/1b890a02-bd40-11eb-9627-96000091f725_660.jpg Владимир Уйба Фото: rkomi.ru

Пресс-служба главы Коми Владимира Уйбы прокомментировала слова политика, который назвал себя Путиным для местных жителей в ответ на их критику. Представители политика рассказали РИА Новости, что он сам готов решать проблемы людей.

По их словам, руководитель региона не снимает с себя ответственность.

Он готов её нести и решать проблемы людей. Именно поэтому он встречается с жителями, много ездит по республике и разговаривает с людьми. Вот что он хотел сказать этой фразой, — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что политик заявил о необходимости попытаться разобраться с местными проблемами на уровне региона, прежде чем идти к президенту. Глава республики, избранный местными жителями, несёт ответственность за происходящее и является высшим должностным лицом в субъекте федерации, добавили представители Уйбы.

Накануне на встрече с жителями посёлка Мутный Материк Уйба заявил, что для них он президент Владимир Путин. Так он отреагировал на слова о намерении граждан обратиться к главе государства с жалобой. «Да какой Путин? Для вас я — Путин. Какой Путин вам?» — сказал политик.

Село Мутный Материк попало в территорию разлива нефти после прорыва трубопровода компании ЛУКОЙЛ. Жители жаловались на проблемы с питьевой водой, транспортом и медицинским обслуживанием.