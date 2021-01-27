Красноярцы устроили фотосессию в память о блокаде Ленинграда

https://static.news.ru/photo/2e2851ca-60ae-11eb-8c54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Муниципальное образование Назаровский район Красноярского края

Жители посёлка Сохновка в Назаровском районе Красноярского края устроили фотосессию, посвящённую 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

Для создания соответствующей атмосферы энтузиасты собрали бабушкины шали, нашли весы старого образца, а также изготовили плакаты.

В районной администрации, в свою очередь, рассказали, что в селе Подсосное проживает бывшая блокадница Лидия Федорович. 83-летняя женщина увлекается сборкой пазлов, а ранее она занималась живописью, сообщает «МК в Красноярске».

Военная блокада Ленинграда немецкими войсками во время Великой Отечественной войны длилась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. Начавшийся в городе массовый голод, усугублённый особенно суровой первой блокадной зимой, проблемами с отоплением и транспортом, привёл к гибели более 623 тысяч его жителей.

Ранее NEWS.ru писал, что в МИД России призвали власти Германии выплачивать компенсации всем ныне живущим блокадникам Ленинграда вне зависимости от их национальности. Отговорки Берлина о том, что подобный шаг может привести к волне требований о компенсациях в отношении разных стран за преступления фашистского режима, в российском министерстве считают несостоятельными.