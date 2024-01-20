Выброшенного из поезда на мороз кота Твикса нашли мертвым

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кота Твикса, которого проводник высадила в Кирове из поезда на мороз, нашли мертвым, сообщает Telegram-канал «78. Новости». По словам хозяйки питомца, ей привезли тело кота. К поискам животного были подключены более 300 волонтеров.

Только что мне привезли мертвого кота, — сказала женщина.

В чате волонтеров, которые занимались поисками животного, появилось объявление об отмене утреннего сбора.

11 января проводник поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург нашла в вагоне кота и выбросила его на улицу, что было зафиксировано видеокамерами. Это произошло в 30-градусный мороз во время стоянки состава в Кирове. Кот находился в поезде легально. На него была оформлена багажная квитанция, и он ехал он в вагоне, где разрешен провоз животных.

Хозяева кота обратились в органы правопорядка. Сотрудники кировской транспортной полиции провели проверку и опросили проводника, после чего отказали владельцам питомца в возбуждении уголовного дела по статье о самоуправстве.

Проводник в свою очередь рассказала, что после посадки пассажиров ей сообщили о разгуливающем по вагону коте. Она опросила граждан, но так и не нашла хозяина животного. Проводник подумала, что кот бездомный, и выпустила его на улицу.

По словам волонтера, на остановке в Кирове хозяин кота задремал. В это время кто-то открыл переносную клетку и выпустил Твикса. Обнаружив пропажу, он сразу обратился к проводнику, но та сказала, что животное сбежало.

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев ранее отметил, что сотрудники РЖД нуждаются в профилактических беседах по поводу бережного отношения к домашним животным, перевозимым пассажирами.