Координатора штаба Навального арестовали в Хабаровске

https://static.news.ru/photo/320c00a6-5fb0-11eb-a74e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд назначил координатору хабаровского штаба оппозиционера Алексея Навального Алексею Ворсину административный арест сроком на 11 суток за неповиновение требованию сотрудника полиции.

Наказание Ворсину связано с несогласованной акцией протеста в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала, проходившей в Хабаровске 26 декабря 2020 года. Тогда он помешал задержанию журналиста RusNews, которого увёз на своём автомобиле, пояснили РИА Новости в Центральном районном суде Хабаровска.

Кроме того, Ворсина накануне оштрафовали на 150 тысяч рублей за призывы к участию в несогласованной акции 23 января.

Митинги в поддержку Навального прошли в минувшие выходные в ряде российских городов. Глава сети штабов политика утверждает, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) оценил численность протестующих в Москве в 50 тысяч человек, журналисты Reuters считают, что протестовать вышли 40 тысяч человек, в МВД говорят о четырёх тысячах.

По данным «ОВД-Инфо», на акциях протеста были задержаны более 3,3 тысячи человек. Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что в числе задержанных около 300 несовершеннолетних, самому младшему из которых девять лет.

В Хабаровске в митинге принимали участие порядка 250 человек, из которых были задержаны 35.

Как писал NEWS.ru, суд в Перми вынес постановление об административном наказании юристу местного штаба Навального Артёму Файзулину. Его действия были классифицированы по ч. 2 ст. 20.2 КоАП, которая предусматривает штраф от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, работы или арест на срок до 10 суток.