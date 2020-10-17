Коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности

https://static.news.ru/photo/0ea4257e-108e-11eb-a501-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из-за непогоды, которую прогнозируют синоптики в столице, местные коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности. Об этом сообщил заместитель московского мэра Пётр Бирюков.

С 21:00 субботы [17 октября] и до 15:00 воскресенья [18 октября], согласно прогнозу синоптиков, в столичном регионе ожидаются дождь и мокрый снег с усилением ветра до 17–20 метров в секунду, ночью и утром местами возможна гололедица, — приводит слова Бирюкова РИА Новости.

Как заверил заммэра, аварийные бригады инженерных компаний и окружных префектур будут нести круглосуточное дежурство и смогут оперативно прибыть на место, если упадёт дерево или повредится линия электропередач.

Бирюков также призвал москвичей проявлять внимательность во время непогоды и не подвергать себя опасности.

В ночь с субботы на воскресенье температура в Москве опустится до плюс 2–4 градусов, а днём воздух прогреется до плюс 5–7 градусов. В Подмосковье ожидается от нуля до девяти градусов. Во второй половине дня ветер достигнет штормовых показателей и ускорится до 15–20 метров в секунду, из-за чего возможно падение различных конструкций.

Как писал NEWS.ru, синоптики также предрекли Москве «барическое дно».