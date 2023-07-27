Китайский турист попытался спрятать контрабанду в смартфон Российские таможенники обнаружили золотую пластину в смартфоне туриста из Китая

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Сотрудники таможенной службы обнаружили золотую пластину в смартфоне туриста из Китая, проходившего через пункт пропуска в Благовещенске, сообщили в пресс-службе ведомства. Вес пластины составил 17 граммов. Путешественник утверждает, что золото подарили ему друзья из России, однако в его отношении все равно было возбуждено дело.

Пластину обнаружили при сканировании багажа китайского туриста. После вскрытия смартфона выяснилось, что он завернул золото в черный пакет. В настоящее время пластина находится на экспертизе, туристу грозит административное наказание.

Подчеркивается, что это уже не первый подобный случай. В октябре 2019 года таможенники обнаружили слитки золота, спрятанные в телефоне гражданки Китая. Общий вес слитков составил 260 граммов, а их стоимость — 780 тысяч рублей. В том же году сотрудниками погранпункта было найдено золото, которое китайские турист спрятал в обуви под стельками. Масса драгоценного металла составила 1,6 килограмма, стоимость — 4,9 млн рублей.

Как сообщалось ранее, сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево не дали вывезти медаль «За взятие Берлина» в Пекин. Из багажа гражданина КНР также были изъяты другие награды, общая стоимость которых составляет 350 тысяч рублей.