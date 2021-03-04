Кемеровский мэр рассказал, как сломал пять рёбер

https://static.news.ru/photo/1e41876e-7d7c-11eb-91ed-96000091f725_660.jpg Илья Середюк Фото: ilyaseredyuk/instagam.com

Мэр Кемерово Илья Середюк на своей официальной странице в социальной сети рассказал, при каких обстоятельствах он сломал себе пять рёбер. По словам мужчины, он занимался домашним хозяйством и упал с высоты примерно в 1,6 метра.

Ранее стало известно, что градоначальник попал в больницу со сломанными рёбрами. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Представители местной власти подчеркнули, что мэру оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Сам Середюк рассказал, что в воскресенье он занимался домашним хозяйством. Политик убирался, перетаскивал ящики с инструментами. В один момент он оступился и упал с высоты.

В травмпункте пятой поликлиники сделал рентген, и был выявлен перелом пяти рёбер. Ну и в связи с этим — показания для госпитализации, — рассказал глава Кемерово на видео в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, мэра Геленджика Алексея Богодистова госпитализировали с коронавирусом. Он сам об этом сообщил, подчеркнув, что продолжает работать в удалённом режиме. Все контактировавшие с ним сотрудники сейчас находятся на самоизоляции.