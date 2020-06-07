Калмыкия продлила режим самоизоляции на две недели

https://static.news.ru/photo/f48ca82e-a8ef-11ea-88bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine /Global Look Press

Глава Калмыкии Бату Хасиков распорядился продлить до 21 июня режим изоляции в республике. Регион только приступил ко второму этапу смягчения карантина по COVID-19.

Хасиков заявил, что в Калмыкии снижается заболеваемость коронавирусом, поэтому в регионе откроются рынки, непродовольственные магазины, торговые центры, с 9 июня возобновится движение общественного транспорта.

При введенных послаблениях последовательно усиливаем и систему контроля. Режим ограничений продлеваем, — цитирует Хасикова РИА Новости.

По информации издания, в республиканской столице Элисте сохранился режим чрезвычайной ситуации, введённый из-за распространения коронавируса. В регионе зафиксировано около 1,2 тысячи случаев заражения, умерли 17 заболевших.

Как писал NEWS.ru, сославшись на улучшение эпидемиологической обстановки в России, президент Владимир Путин назначил на 24 июля проведение военных парадов в честь 75-летия Победы. На 1 июля назначено голосование по поправкам в Конституцию РФ.