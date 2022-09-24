Кадыров заявил о ресурсах России, способных «снести» любую западную армию

Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия обладает мощными военными ресурсами, способных «снести любую западную армию». Своими аргументами политик поделился в Telegram-канале.

Даже с исключением резервистов в стране остается колоссальный штат сотрудников, которые имеют хорошую физическую подготовку и владеют оружием, считает глава республики. Это, по его мнению, сотрудники таких структур, как МЧС, ФСБ, прокуратура, СК, УФСИН, ФСО и других силовых ведомств.

Вместе с силовыми и военными ведомствами — это примерно 5 млн человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесёт любую западную армию. И резерв не понадобится, — уверен Кадыров.

По мнению политика, руководители этих ведомств с учетом сложившейся ситуации уже сейчас могли бы начать оптимизацию рабочего процесса.

Также глава Чечни вновь раскритиковал уклонистов, назвав «жалким зрелищем» очереди из мужчин в аэропортах. По его мнению, без этого «балласта» всем будет лучше.

Дармоеды, лентяи, тунеядцы, иждивенцы никакой пользы никогда не принесут. Только вред. Бесполезные люди. Пусть убегают, а в большой России есть и всегда были ресурсы, которые Запад никогда не брал во внимание. Этим мы и сильны, — считает политик.

Кадыров напомнил, что уклонисты были и в Великую Отечественную войну, но и тогда все встали на защиту родины плечом к плечу. Что касается нынешней ситуации с частичной мобилизацией, то сейчас идет подготовка резерва: «месяц-два на полигоне», чтобы вспомнить военную тактику, «а там видно будет».

Понадобятся резервы — хорошо. Не понадобятся — еще лучше! Так что, мужчины, собирайте волю в кулак! — обратился к соотечественникам Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров обратился к уклоняющимся от мобилизации, назвав их трусами, предателями и «людьми второго сорта». Он считает, что таким людям нет оправдания, они требуют от государства соблюдения своих прав, но не собираются его поддержать.