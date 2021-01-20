Кадыров заявил, что в Чечне покончено с бандподпольем

https://static.news.ru/photo/00228348-5b0b-11eb-8ebf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Чечни были ликвидированы шесть боевиков, которые ранее находились в розыске. Теперь в республике окончательно покончено с бандподпольем. С таким заявлением в среду. 20 января, выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В частности, среди ликвидированных боевиков был Аслан Батюкаев. Он являлся соратником Доки Умарова, причастного к теракту в столичном аэропорту Домодедово. Операцию провели бойцы полка полиции специального назначения МВД по ЧР имени первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Преступники были ликвидированы на окраине селения Катар-юрт.

Кадыров подчеркнул, что уже лично доложил о ликвидации находившихся в розыске боевиков президенту России Владимиру Путину.

Верховный Главнокомандующий с самого начала был в курсе проведения спецоперации, лично вносил корректировки, и поручил провести операцию максимально профессионально, без потерь среди личного состава, — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Как ранее передавал NEWS.ru, момент нападения на сотрудников полиции двоих злоумышленников с ножами в Грозном был зафиксирован двумя камерами видеонаблюдения. Видеозапись произошедшего появилась в Интернете.

Нападение произошло 28 декабря. В результате один из полицейских погиб, второй госпитализирован. Оба нападавших ликвидированы — первый умер на месте преступления, второй — в больнице. Их личности установили. Это два брата, уроженцы Ингушетии Хасан и Хусейн, которые в 2012 году переехали в Чечню и работали в одной из пекарен.