https://static.news.ru/photo/24250968-565d-11ea-91e0-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Старопромысловскому району Грозного могут присвоить имя Героя Советского Союза Мовлида Висаитова. С соответствующей инициативой выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

На торжественной церемонии переименования улицы Заветы Ильича в улицу имени Героя Великой Отечественной войны Вахи Алиева я предложил присвоить Старопромысловскому району имя Мовлида Висаитова, — написал политик в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что Висаитов является легендарной личностью и присвоение району его имени одобрительно воспримут местные жители.

Ранее Кадыров высказался за создание института уполномоченного по правам семьи при президенте РФ. По его мнению, это будет способствовать повышению роли семьи в российском обществе, писал NEWS.ru.