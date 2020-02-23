Старопромысловскому району Грозного могут присвоить имя Героя Советского Союза Мовлида Висаитова. С соответствующей инициативой выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.
На торжественной церемонии переименования улицы Заветы Ильича в улицу имени Героя Великой Отечественной войны Вахи Алиева я предложил присвоить Старопромысловскому району имя Мовлида Висаитова, — написал политик в своём Telegram-канале.
Он напомнил, что Висаитов является легендарной личностью и присвоение району его имени одобрительно воспримут местные жители.
Ранее Кадыров высказался за создание института уполномоченного по правам семьи при президенте РФ. По его мнению, это будет способствовать повышению роли семьи в российском обществе, писал NEWS.ru.
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