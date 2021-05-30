Кадыров пообещал уйти с поста, если блогер победит его сына в бою

https://static.news.ru/photo/ac326bfa-c13e-11eb-a359-96000091f725_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил оппозиционному блогеру Тумсо Абдурахманову, который назвал его 13-летнего сына Адама мешком. Руководитель региона в прямом эфире в Instagram пообещал уйти с поста, если тот победит мальчика в бою.

Один блогер недоволен им (Адамом. — NEWS.ru). Он говорит, что ты мешок, Адам. Ты не побоялся бы с ним подраться? Брось ему вызов! Если он тебя побьёт, я уйду с должности главы республики. Если тебя один на один побьёт тот, кто называет тебя мешком, я напишу заявление и уйду с должности. Это его мечта и мы её исполним. У него есть шанс совершить революцию, — подчеркнул Кадыров.

По его словам, блогер говорит, что из его сына и его самого не выйдет спортсменов. При этом сам глава региона не хочет становиться спортсменом, так как в республике есть тысячи профессионалов.

19 апреля 13-летний сын Рамзана Кадырова победил соперника на боксёрском турнире «Время Легенд 6: Специальная операция» после того, как оппонент начал атаку. Во втором раунде рефери остановил поединок и зафиксировал у оппонента Кадырова нокдаун без видимой причины.

После этого пользователи Instagram посоветовали Адаму отказаться от «позорной победы». Рамзан Кадыров обвинил СМИ в чёрном пиаре после спорной победы сына.

После этого глава Федерации бокса Кабардино-Балкарии Нажмудин Бербеков сообщил, что состоится повторный бой между Адамом Кадыровым и Асланом Биттировым. Дата реванша не называется. Неизвестно и место, где состоится бой.