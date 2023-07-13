Кадыров показал кадры боев за Марьинку с бойцами «Ахмата»

Фото: t.me/RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись с моментами сражений за город Марьинка Донецкой области. По его словам, бойцы спецподразделения «Ахмат» целые сутки без отдыха выявляли вражеские позиции в городе, после чего уничтожали их. Он отметил, что чеченские солдаты применяли артиллерию, а также дроны-камикадзе.

Буквально до выхода из этого направления фронта и переброски в другой, более сложный район огневого соприкосновения, бойцы спецназа «Ахмат» круглые сутки практически без отдыха работали по Марьинке, выявляя вражеские цели. Работают артиллерия и дроны спецназа «Ахмат». Идет выявление огневых точек противника и скопления живой силы, после чего наносятся удары артиллерии, применяются дроны-камикадзе, — написал Кадыров.

Он подчеркнул, что чеченским бойцам трудно дается взятие Марьинки, поскольку город превратился буквально в подземный укрепрайон со множеством подземных переходов. По словам главы Чечни, этот фактор помогает украинским военным оставаться незамеченным. При этом он выразил уверенность, что рано или поздно российские силы возьмут контроль над Марьинкой.

Как заявил ранее командир танкового взвода с позывным Путник, военные Вооруженных сил Украины не предпринимают попыток наступления под Марьинкой. По его словам, всякие наступательные действия противника пресекаются максимальным огнем танков и артиллерии.