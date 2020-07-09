К зданию Челябинского правительства с пикетом пришла «смерть»

https://static.news.ru/photo/04e2414e-c1ea-11ea-a3c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: URA.RU

Человек в костюме смерти провёл одиночный пикет у здания администрации Челябинской области. В руках он держал плакат со словами: «Выбросы Мечела гарантируют мне работу! А вам?».

Навстречу пикетчику вышли сотрудники управления по работе с обращениями граждан областного правительства. Ему предложили написать письменное обращение, но тот отказался и ушёл.

Сразу после акции местные СМИ получили на почту сообщение от адресата «Зелёная альтернатива». В нём говорится, что в Челябинске каждый год выявляют более 6000 заболевших онкологией и ставят десятки тысяч диагнозов, связанных с заболеваний лёгких. Основным виновником в загрязнении воздуха автор письма назвал предприятия группы компаний «Мечел»

Руководитель регионального отделения партии «Зеленая альтернатива», депутат заксобрания региона Михаил Махов заявил URA.RU, что партия не имеет отношения к акции.

В пресс-службе губернатора изданию сообщили, что недавно «Мечел-Кокс» завершил очередной этап экологической модернизации производства: провёл реконструкции коксовой батареи № 8. В ближайших планах у предприятия установить новые системы для сокращения выбросов загрязняющих веществ в химических цехах предприятия.

Ранее Союз журналистов России (СЖР) получил разъяснения от МВД по поводу одиночных пикетов. Полиция считает, что их проведение невозможно из-за остающихся в силе карантинных мер, писал NEWS.ru.