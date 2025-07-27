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27 июля 2025 в 18:34

Избивающие лошадь в центре российского города попали на видео

Две женщины избили лошадь перед туристами во Владивостоке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Две женщины избили лошадь на туристической улице Адмирала Фокина во Владивостоке. На кадрах Telegram-канала «Штурман Приморья» видно, как одна из них резко одергивает лошадь в то время, как другая крепко ее держит. Очевидцы сообщают, что на животное мог сесть овод, однако другие говорят об отсутствии насекомых в этом районе.

Сами женщины на замечание ответили, что лошадь сходила в туалет. При этом, по словам очевидцев, у девушек не было никаких средств гигиены для уборки. Очевидцы просят прокуратуру обратить внимание на инцидент. Кроме того, их возмущает, что лошадь провела целый день под палящим солнцем.

До этого в Уссурийске группа детей избила голубя палками, пока птица не скончалась. Полиция вышла на случившееся благодаря мониторингу соцсетей. Правоохранители выясняют, кто участвовал в избиении, личности их родителей и другие детали.

Ранее школьница из Тюмени жестоко убила голубя и попала на видео. Ролик был снят на крыше одной из многоэтажек. Девочка с силой била птицу о кирпичную стену, после чего сбросила тельце с высоты. Ролик сопровождался смехом сверстников, которые снимали происходящее.

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