Исколотая ножом в школе девочка пришла в себя Воробьев: пострадавшая в результате нападения с ножом в химкинской школе девочка пришла в себя

Фото: t.me/vorobiev_live

Пострадавшая в химкинской школе девочка, которую одноклассница ударила ножом, пришла в сознание, сообщил в Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отметил, что у школьницы оказались не задеты внутренние органы.

Она потеряла много крови, но детский организм обязательно справится, сегодня она в сознании и дышит сама, без ИВЛ. Родители рядом, не отходят от дочери ни на минуту, — написал губернатор.

Ранее сообщалось, что девочка напала на свою ровесницу в туалете школы. Пострадавшую госпитализировали. По данным СМИ, после случившегося школьница зашла в кабинет в крови, с ножом в руке и спокойно сказала: «Я ее убила», а на лице пострадавшей насчитывается 26 ножевых порезов, на теле — еще около 20 глубоких ран. Следственный комитет возбудил два уголовных дела по фактам покушения на убийство малолетней и халатности должностных лиц школы.

Источник NEWS.ru раскрыл некоторые подробности произошедшего. Оказалось, что пострадавшая получила ранения в голову и грудь, а учеников лицея сняли с уроков и отпустили домой. Школьникам стараются не рассказывать об инциденте.