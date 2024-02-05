«Исчезнувший» командир ЧВК «Вагнер» вышел на связь Командир «Вагнера» Елизаров снял видеообращение после слухов об исчезновении

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Боец ЧВК «Вагнер»

Командир ЧВК «Вагнер» Антон Елизаров с позывным Лотос записал видеообращение, в котором опроверг распространяемые заявления о своем исчезновении. В трехминутном обращении, которое опубликовал Telegram-канал «Разгрузка Вагнера», он рассказал, что с ним все в порядке, и раскрыл, где сейчас находится.

Лотос обратился к «тем, кто в теме», и сообщил, что «Вагнер» продолжает работу в Африке и Белоруссии. Елизаров пояснил, что на данный момент находится в Ростовской области, где продолжается строительство полевого лагеря для размещения личного состава, который войдет в состав формируемого добровольческого корпуса Росгвардии.

Ранее Bloomberg писал, что африканский корпус, который формируется под руководством Минобороны России, будет состоять из 20 тысяч человек, часть которых — бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер». По данным агентства, сформировать боевой корпус планируется к середине года.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что отправка контингента Вооруженных сил РФ в Буркина-Фасо может быть связана с необходимостью защиты экономических интересов Москвы в Африке. По его словам, речь в первую очередь идет о газовой и нефтяной промышленности.