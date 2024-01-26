Названа причина отправки дополнительного военного контингента РФ в Африку Военэксперт Матвийчук: контингент ВС в Африке защитит экономические интересы РФ

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Отправка контингента Вооруженных сил России в Буркина-Фасо может быть связана с необходимостью защиты экономических интересов Москвы в Африке, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru. По его словам, речь в первую очередь идет о газовой и нефтяной промышленности.

Я полагаю, в Буркина-Фасо мы будем защищать не военные интересы, а экономические интересы России. Это газовая промышленность, нефтяная, а также газоперерабатывающая и нефтеперерабатывающая. По договору мы будем обеспечивать безопасность наших экономических контрактов, — отметил Матвийчук.

Эксперт добавил, что в настоящий момент «ситуация с Африкой благоприятная», поэтому Россия может послать туда военный контингент по первому запросу. Вместе с тем он отметил, что в регион будет отправлена не регулярная армия, а «что-то похожее на ЧВК».

Информацию об отправке ВС РФ в Африку распространил Telegram-канал «Африканский корпус». По его данным, к первым прилетевшим в Уагадугу 100 военным вскоре должны присоединиться еще 200. Канал также сообщал, что главными задачами российских военнослужащих станут защита населения от нападений террористов.