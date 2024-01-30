Стало известно, в каких странах разместят бывших сотрудников ЧВК «Вагнер» Bloomberg: экс-бойцов «Вагнера» разместят в Ливии, ЦАР, Нигере и Буркина-Фасо

Африканский корпус, который формируется под руководством Минобороны России, будет состоять из 20 тысяч людей, часть которых — бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер», сообщает Bloomberg. Их разместят в пяти странах Африки: Буркина-Фасо, Ливии, Мали, ЦАР и Нигере.

По данным агентства, сформировать боевой корпус планируется к середине года. Отмечается, что Россия стремится расширить свое военное присутствие в Африке, чтобы бросить вызов США и их союзникам. При этом журналисты пишут, что в отличие от ЧВК Африканский корпус закрепляет присутствие России на континенте посредством межправительственных соглашений.

Региональные союзники России в Африки довольны развитием отношений, пишет агентство. Как рассказал старший советник президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры, сотрудничество с Москвой в области безопасности «интенсифицировалось» после смерти предпринимателя Евгения Пригожина. Кроме того, в Буркина-Фасо на прошлой неделе прибыли около 100 российских военнослужащих, чтобы обеспечить безопасность главы военной хунты Ибрагима Траоре.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что отправка контингента Вооруженных сил РФ в Буркина-Фасо может быть связана с необходимостью защиты экономических интересов Москвы в Африке. По его словам, речь в первую очередь идет о газовой и нефтяной промышленности.

До этого африканист Сергей Елединов заявил, что африканский филиал ЧВК «Вагнер» стал частью Африканского корпуса, созданного при Министерстве обороны России. По его словам, это была планомерная процедура, захвата или поглощения компании не было.