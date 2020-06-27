Инфраструктуру на Восточном для «Ангары» не успеют достроить к 2023 году

https://static.news.ru/photo/93f672e6-b877-11ea-af0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

На завершение работ по строительству инфраструктуры для запуска ракет «Ангара» потребуется ещё два года сверх запланированного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскосмос.

Отмечается, что после первого пуска ракеты-носителя «Ангара-А5», запланированного на 2023 год, работы по созданию второй очереди космодрома будут продолжаться до конца 2025 года. Эти два года потребуются для того, чтобы выполнить все мероприятия, финансирование которых предусмотрено космическими программами.

Это обусловлено необходимостью выполнения всех 19 мероприятий, финансирование которых предусмотрено подпрограммой «Развитие космодрома Восточный на период 2017–2025 годов», — цитирует агентство сообщение.

Как сообщает агентство, подобная ситуация была со строительством первой очереди космодрома. Тогда пуск ракеты «Союз-2» был проведён в 2016 году, однако инфраструктура до сих пор не достроена.

Ранее сообщалось, что первые секции стартового стола для ракетного комплекса «Ангара» отправлены из Северодвинска на космодром Восточный по железной дороге. Основная, крупногабаритная часть будет отправлена в июле по Северному морскому пути.

Как писал NEWS.ru, Минобороны РФ и предприятие Роскосмоса «Центр Хруничева» заключили соглашение на серийное производство ракеты-носителя «Ангара». Согласно первому контракту, военное ведомство получит четыре носителя модификации «Ангара-А5». На 2020 год запланирован второй испытательный пуск носителя. Первый состоялся в декабре 2014 года с Плесецка. Тогда «Ангара-А5» вывела на геостационарную орбиту макет спутника.