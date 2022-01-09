Хуснуллин заявил о возможности использовать найденную под Азовом воду

Обнаруженная под Азовским морем вода слабоминерализованная, техническая, но после обработки её можно будет использовать как питьевую. Об этом сообщается в презентации, опубликованной в Instagram вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Работы по поиску питьевой воды продолжаются.

Найдена слабоминерализованная вода, являющаяся условно питьевой (пригодна для использования в технических целях: полив, системы нагрева и охлаждения). При наличии необходимой водоподготовки вода может быть использована как питьевая, — говорится на слайде презентации.

Обнаружением и оценкой запасов пресной воды под Азовским морем занимается Росгеология. Согласно данным первичных исследований, из них ежегодно можно черпать от 0,5 до 1,2 миллиарда кубометров воды. Первая партия воды была добыта в июле текущего года.

Ранее Хуснуллин сообщал, что первая партия воды для возможного питьевого водоснабжения Крыма добыта под Азовским морем на глубине порядка 100 метров.

Предполагается, что наличие запасов пресной воды под Азовским морем позволит решить проблему водоснабжения Крыма.

До воссоединения полуострова с Россией до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал. В 2014 году Киев прекратил водоснабжение республики. Вопрос поставок ресурса решался за счёт подземных источников и водохранилищ естественного наполнения.