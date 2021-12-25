Хуснуллин выступил против идеи Шойгу строить новые города в Сибири

Строительство новых мегаполисов повлечёт за собой колоссальную нагрузку на инфраструктуру, сообщил ТАСС вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Так он прокомментировал выдвинутую ранее идею главы Минобороны РФ Сергея Шойгу возводить новые города в Сибири. По мнению Хуснуллина, гораздо целесообразнее было бы благоустраивать уже существующие населённые пункты.

На мой взгляд, нужно не дополнительные мегаполисы строить, а благоустраивать те, которые есть. Любой новый масштабный проект - это колоссальная нагрузка на инфраструктуру, — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в случае с идеей Шойгу необходимо рассматривать каждый конкретный случай. По словам вице-премьера, можно развивать Братск, где «экономика просчитывается». Кроме того, он выделил колоссальный потенциал у якутского города Нерюнгри. Хуснуллин отметил, что туда «стоит вложиться, чтобы люди там жили, а не на вахту ездили».

О необходимости строительства новых городов в Сибири ранее заявил Шойгу. Он сообщил, что первые крупные населённые пункты могут быть построены между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска.

Позже президент РФ Владимир Путин дал старт программе по расширению городов и строительству инфраструктуры под них. Согласно ей, в Кемеровской области должны появиться два города-миллионника на основе Кемерово и Новокузнецка.

В свою очередь миллиардер Олег Дерипаска объяснил, для чего нужно строить новые города в Сибири. По его мнению, без новых центров экономического роста в Сибири и на Дальнем Востоке Россия может «проспать» важный исторический момент. Заинтересованность в развитии этих регионов обусловлена стремительным ростом азиатских рынков, нуждающихся в российских товарах, а также введением антироссийских санкций, которые отрезают страну от западных рынков.