Хабаровск получит от Москвы 20 троллейбусов

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Хабаровск получил от московских транспортников 20 троллейбусов. Об этом журналистам сообщили представители мэрии краевой столицы.

Отмечается, что специалисты профильного управления Хабаровска отправятся в Москву в ближайшее время. В городе они ознакомятся с состоянием техники.

Начальник хабаровского управления промышленности, транспорта, связи Владимир Ощановский заявил, что столичные троллейбусы являются практически новыми в сравнении с теми, что сейчас выходят на городскую линию. Местные специалисты в Москве оценят состояние транспорта, выберут лучшие экземпляры. По словам Ощановского, Хабаровск, вероятнее всего, не откажется ни от одной машины.

Каждый в Хабаровске на маршрут от аэропорта до Комсомольской площади выходят два десятка троллейбусов, которые эксплуатируются уже на протяжении 20-30 лет. Поставка более «свежих» позволит значительно «омолодить» состав на «красной линии» города. В данный момент власти решают вопрос транспортировки транспорта из столицы, — цитирует РИА Новости сообщение от мэрии города.

Как ранее передавал NEWS.ru, троллейбусный маршрут, связывающий Комсомольскую площадь и Новорязанскую улицу, останется единственным в столице, сообщил гендиректор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.

По его словам, 25 августа в городе стартовала новая эпоха электротранспорта — троллейбусные маршруты заняли электробусы.