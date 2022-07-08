Губернатор в военной форме Почему главы регионов занимаются оборонными вопросами

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Специальная военная операция привлекла внимание к губернаторам российских регионов — они оказались в центре важнейших событий, сами того не ожидая. Три приграничных области — Брянская, Курская и Белгородская — с начала апреля подвергаются тем или иным нападениям со стороны Украины. Затронутыми оказались и областные центры, хотя от Брянска до границы — 100 километров, а до Курска — почти 90 км.

Белгородская область — один из самых развитых и поступательно развивавшихся регионов России. Этому способствовал сравнительно мягкий климат, черноземные почвы, мощные запасы железной руды, на разработке которых область «поднялась» в последние десятилетия советской власти, превратившись из сугубо сельскохозяйственной в развитую промышленную. По сути, вся Белгородчина является новостроем. На момент образования области в 1954 году Белгород был маленьким райцентром, и затем стремительно застраивался. Из такого же уездного городишка превратился в крупный промышленный центр Старый Оскол, с нуля возник город Губкин. После 1991 года при губернаторе Евгении Савченко эти тенденции сохранились, область славилась своим жилищным строительством.

Курская область также черноземная, и ей от разработки Курской магнитной аномалии досталась своя доля — возник стотысячный город Железногорск. Кроме того, была построена Курская АЭС с прилегающим городом Курчатовым. Брянской области повезло меньше, она слишком лесиста, почвы менее плодородны, полезных ископаемых нет, к тому же она приняла на себя в 1986-ом основной удар радиации во время Чернобыльской аварии. Тем не менее, и ее назвать какой-то совсем уж неразвитой — нельзя.

Губернаторам этих трех областей пришлось принять на себя обязанности, к исполнению которых они вряд ли готовились. А именно — принимать меры по обеспечению безопасности населения от ударов противника, эвакуировать людей при необходимости, восстанавливать разрушенные дома и объекты инфраструктуры, и — очень важная функция — своевременно и четко информировать граждан о происходящем.

Бомбардировки наносятся по ночам, что и где случилось сразу понять невозможно, СМИ также не успевают откликнуться. В результате возможны паника и хаос. И вот тут-то незаменима оперативная реакция губернатора, который должен дать информацию о произошедшем, вселить в людей уверенность, что власть рядом и о них позаботится.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков в этом смысле действует особенно похвально, и его особо выделил популярный блогер Юрий Подоляка. Едва случился ракетный удар по Белгороду посреди ночи, как уже через полчаса или даже быстрее Гладков в своем Telegram-канале оповещает земляков. А вскоре и появляются кадры его посещения мест обстрела, встреч с жителями — и это в пять-шесть утра. При этом надо учитывать, что Гладков — не местный, и назначен в область менее двух лет назад. Так что объективные трудности для него существуют.

Фото: stavregion.ru Вячеслав Гладков

Белгородчина находится на самом острие вооруженного конфликта — с ее территории идет обстрел позиций ВСУ, в области сосредоточены многочисленные базы снабжения российских войск. До границы от Белгорода — всего 30 км. Поэтому и нагрузка на губернатора по части обороны явно выше, чем у более северных коллег. Но то, что Гладков сам учился в военном училище, и много лет возглавлял «закрытый» атомный город, должно помогать ему в общении с военными и спецслужбами.

Роман Старовойт, курский губернатор, выходец из бизнеса. Однако и ему приходится овладевать военным делом. До Курска ВСУ дотянуться трудно, но на самой границе перестрелки почти ежедневно, а от Курской АЭС до территории Украины — всего 60 километров. Старовойт поначалу несколько запаздывал с оперативным освещением в своем Telegram-канале, но сейчас информационно работает вполне успешно. Александр Богомаз в Брянске старше своих двух коллег по «несчастью», и, в отличие от них, местный, и работает значительно дольше губернатором. Но и он завел Telegram-канал, хотя, чувствуется, что ему тяжелее дается наука пиара.

В целом все трое смогли более-менее успешно перестроиться на новый лад, требуемый временем и обстоятельствами. Старовойт и Гладков даже щеголяют в одежде стиля «милитари» — подобно их коллегам по ту сторону границы.

Упомянутыми областями приграничье не исчерпывается. У нас есть Крым, Ростовская и Воронежская области, которые граничат с Украиной, и с территории которых двигались наши войска. А это требует взаимодействия губернаторов и армейского командования. Сейчас, правда, они соприкасаются с территориями Украины, находящимися под нашим контролем, но и это не гарантирует отсутствия неожиданностей. Вспомним недавний прилет БПЛА в Новошахтинск на нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, а затем в Таганрог в ней же.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Роман Старовойт

Есть и другой аспект — гуманитарная поддержка освобожденных областей Украины российскими регионами. Уже многие губернаторы, вплоть до Дальнего Востока, посетили Донбасс, включились в процесс восстановления разрушенных городов. Так что мимо ни одного из глав областей и республик специальная военная операция не пройдет, и все в нее так или иначе вовлечены. И в Кремле внимательно следят за откликами на местах на происходящее на Украине. Вспомним конфликт между Владимиром Соловьевым и свердловским губернатором Евгением Куйвашевым — он ведь касался недостаточно проявляемой публично поддержки операции местной властью, и губернатору пришлось ехать в Донбасс, показывать свой патриотизм.

Думаю, Сергей Кириенко в своей «школе губернаторов» теперь введет новые предметы с поправкой на СВО. Оказалось, что быть главой региона в наше время — это не только заниматься экономикой, социалкой и политикой. Оборонные вопросы тоже оказываются не менее важными.