Губернатор Рязанской области отказался выдвигаться на второй срок

Губернатор Рязанской области Николай Любимов / Фото kremlin.ru

Губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил, что не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок. Он занимает пост руководителя региона с февраля 2017 года, срок контракта у него истекает осенью 2022 года.

Приближается срок окончания моих полномочий. Принял ответственное решение — не выдвигаться на пост губернатора на следующий срок, — написал Любимов.

В 2017 году Любимова назначили врио губернатора Рязанской области вместо Олега Ковалёва, досрочно сложившего полномочия и в сентябре 2017-го занявшего пост сенатора от региона в Совете Федерации. Действующий глава субъекта РФ выразил надежду на то, что «в это сложное время сможет быть полезным стране на новой должности».

С 2018 года Любимов был введён в состав Высшего совета партии «Единая Россия». В декабре 2020 года президент России Владимир Путин включил его в качестве губернатора Рязанской области в состав Госсовета страны.

Ранее стало известно, что свой пост покинул губернатор Кировской области Игорь Васильев. Он заявил, что попросил президента России Владимира Путина перевести его на работу на федеральном уровне и глава страны поддержал его в этом желании.

Также стало известно, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин покинул свой пост. В своём заявлении он сослался на то, что является «одним из самых взрослых губернаторов в стране», поэтому готов уступить «дорогу молодым».