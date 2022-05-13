Губернатор Подмосковья рассказал о популярности глэмпингов в регионе

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Всё большую популярность у жителей и гостей Подмосковья набирают глэмпинги — вид отдыха на природе, но с удобствами гостиничного уровня, заверил губернатор региона Андрей Воробьёв. По его словам, большинство из таких предприятий расширяются, что говорит о повышенном спросе на подобный отдых, пишет «360».

Отечественный туризм всё больше становится популярным, в том числе подмосковный. Мы считаем, что это очень важное направление как для бизнеса, так и для культурной жизни. У нас работает 24 глэмпинга, ещё шесть строятся. Приятно, что большинство из них расширяют, — значит, есть спрос, — подчеркнул Воробьёв.

По его мнению, пользователи глэмпинга должны ощущать комфорт и хороший сервис. Воробьёв считает, что бизнесу можно помочь на государственном уровне, выделив земли, гранты или субсидии. Губернатор отметил, что сейчас на федеральном уровне разрабатываются меры поддержки глэмпингов и отелей.

Ранее генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский посоветовал россиянам выбирать менее загруженные туристические направления, чтобы получить более интересные предложения за меньшую стоимость. В связи с этим он порекомендовал задуматься о путёвке в Крым.