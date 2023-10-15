Губернатор ХМАО заявила, что власти не были готовы к проведению СВО

Фото: МО РФ

Власти не готовились к специальной военной операции на Украине, заявила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, отвечая на вопрос о плохом оснащение бойцов из Югры во время встречи с жителями Нижневартовска. По ее словам, которые приводит портал 86.RU, отношения с другими странами ранее выстраивались по-другому, поэтому сейчас присутствуют нерешенные вопросы.

Мы всем миром не готовились к этой войне. Она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир, в этой связи какие-то несостыковки, нерешенные вопросы, безусловно, будут присутствовать. Это такие же люди, как и все, — сказала глава региона.

15 октября президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление в зоне СВО не забуксовало — оно провалилось полностью. Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются продвинуться на нескольких участках фронта, однако российская армия успешно отражает все атаки. Глава государства уточнил, российские войска улучшают свое положение по всей линии фронта, включая Купянское, Запорожское и Авдеевское направления, и поблагодарил руководство вооруженных сил.