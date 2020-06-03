Гроза оставила более 187 тысяч жителей Чечни без электричества

Гроза вечером 3 июня привела к обесточиванию трёх районов Чечни с населением более 187 тысяч человек. На подстанции отключилась система шин.
По информации РИА Новости, отключение электроэнергии
Аварии предшествовало отключение на высоковольтной линии Плиево — Самашки, после которого электроснабжения на два часа лишились почти 98 тысяч человек в Ачхой-Мартановском районе. Этот обрыв устранили в 19:53.
Как писал NEWS.ru, правительственная комиссия по ЧС объявила разлив 20 тысяч тонн нефтепродуктов на норильской ТЭЦ-3 чрезвычайной ситуацией федерального уровня.
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