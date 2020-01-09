https://static.news.ru/photo/fe739c8e-8803-11e9-81e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Представители министерства курортов и туризма Крыма рассказали журналистам, что в течение 2019 года гостями полуострова стали больше граждан Украины, чем годом ранее. Сотрудники ведомства сообщили об этом в пятницу, 10 января.

Отмечается, что в 2019 году Крым посетили 1,1 млн жителей Украины. Данный показатель на 100 тысяч человек превышает предыдущий.

Почти 60% всех путешественников из Украины отправлялись именно туда. Ещё 14,6% побывали в Симферополе и 8,5% в Евпатории. Также украинцы путешествовали в Феодосии, Керчи и не только, — передаёт сообщение от министерства RT.

Крым был присоединён к России на фоне антиправительственных протестов на Украине конца 2013-го — начала 2014 года, которые закончились свержением президента Виктора Януковича. На территории полуострова был проведён референдум, подавляющее большинство жителей проголосовало за присоединение к РФ.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов предположил, что жители Украины признали Крым российской территорией. По его мнению, это следует из роста турпотока на полуостров со стороны Украины, писал NEWS.ru.