Глава Приморья попросил пользователей Сети помочь ему найти собаку

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Глава Приморского края Олег Кожемяко обратился к подписчикам в Instagram с просьбой помочь ему найти пропавшего пса породы акита-ину.

Губернатор сообщил, что собака по кличке Юка исчезла, пока он был в рабочей поездке по региону. Последний раз её видели в районе станции Санаторной. Кожемяко добавил, что у Юки остались щенки, которые «очень ждут свою маму». Губернатор призвал пользователей делиться публикацией на своих страницах, чтобы быстрее найти питомца.

Если вдруг найдёте её или знаете о местонахождении моей любимицы, пишите в директ. Буду вам очень благодарен! — написал Кожемяко.

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